شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد فى الاقتصاد المصرى.. برلمانيون واقتصاديون: المراجعة الرابعة مخصصة لمواجهة التحديات وبداية جديدة لاستثمارات أجنبية.. 4 تأثيرات إيجابية لإتاحة صندوق النقد الدولى تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر.. دعم الاحتياطى الأجنبي.. مصدر تمويل الموازنة العامة.. تعزيز ثقة المستثمرين.. استقرار سعر الصرف.

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- 2025 عام الحسم للبرلمان الجديد.. الدستور يلزم بإجراء الاقتراع خلال الـ60 يوما السابقة لأول انعقاد لغرفتى البرلمان.. الشهداء قدموا أرواحهم والمستقبل لمصر.. ولهذا الوطن رجال صنعوا المستحيل.. الرئيس: بفضل تضحيات الشهداء واجهنا التحديات ونمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية وندافع عن حاضرنا ونؤمن مستقبل الأجيال.. تحية للشعب الفلسطينى الصامد فوق أرضه وسنقدم لهم كل عمل من شأنه أن يساندهم فى معركة البقاء والمصير.