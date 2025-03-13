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نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة على المواقع الخمسة فى لبنان

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نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة على المواقع الخمسة فى لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أنه لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع فى الأراضى اللبنانية، جاء ذلك خلال نبـأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد نتنياهو: «هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد في قلب دمشق»، وأضاف: "سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا، وذكر نعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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