شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة على المواقع الخمسة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أنه لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع فى الأراضى اللبنانية، جاء ذلك خلال نبـأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد نتنياهو: «هاجمنا اليوم مقرا لحركة الجهاد في قلب دمشق»، وأضاف: "سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا، وذكر نعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم".