شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكرر دعوته بضم كندا.. ويؤكد: ستكون واحدة من أعظم الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لضم كندا لتكون الولاية الـ51 في بلاده.

وقال ترامب "كندا ستكون واحدة من أعظم الولايات إذا انضمت إلينا".

وأضاف أن واشنطن تنفق 200 مليار دولار سنويا لدعم كندا، موضحا أنها ليست بحاجة إلى أي شيء من صادرات كندا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارنى عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.