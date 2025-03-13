شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للاستمتاع بـ"عزومات رمضان" دون خوف من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العزومات في رمضان تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الشهر الكريم، حيث تكثر الأطعمة الشهية والمغرية على السفرة، وقد يتجنب البعض العزومات والتجمعات خوفا من فقدان السيطرة على تناول الطعام، وخاصة إذا كانوا يحاولون الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وفى هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا بسيونى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح خلال نشرة للمركز ستساعدك على الاستمتاع بالتجمعات العائلية فى رمضان بدون خوف.

1- ابدأ إفطارك بتناول التمر وشرب كمية جيدة من الماء، هذا سيساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، ويقلل من كمية الطعام التي قد تتناولها لاحقً.

2- من المهم ترتيب تناول الطعام خلال العزومة، ابدأ بالشوربة لأنها تزيد من إحساسك بالشبع، ما يساعدك في التحكم بكمية الطعام التي تتناولها.

3- التركيز على الخضروات سواء كانت طازجة مثل طبق السلطة أو مطهية لأنها غنية بالألياف التي تملأ المعدة وتساعد على التحكم في الشهية.

4- حاول اختيار نوع بروتين مشوي أو مسلوق، وإذا لم يكن متوفرًا، يمكنك تناول قطعة واحدة من البروتين المقلي وتجنب زيادة الكمية.

5- اذا كنت ترغب في تناول الحلوى، اكتفِ بقطعة صغيرة بحجم أربعة أصابع من كف اليد، وتناولها مع الماء أو عصير بدون سكر.

6- احرص على ممارسة الرياضة

وفى النهاية تذكر أن الهدف هو الاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء، لذا حاول أن تستمتع بالعزومات قدر الإمكان.