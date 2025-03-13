شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: مصر أمة قوية لا تنكسر ولا تنقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيف رجب قزامل، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه فى هذه الأيام المباركة، لا بد لنا من التذكر والتأمل فى تاريخنا، حيث مررنا بأيام عظيمة ومواقف مشرفة، مثل انتصار أكتوبر العظيم، فقد عاش الشعب المصرى في هذه الفترة على قلب رجل واحد، رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا، يحلمون بيوم النصر ويأملون فى العودة إلى الانتصار، فى وحدة لا تعرف الهزيمة.

ونوه، خلال برنامج "تسامح ورحمة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بلادنا الحبيبة، التى ذُكرت فى القرآن الكريم مرارًا، هى أمة لا تنكسر ولا تنقض، بل هى أمة قوية، كما ورد فى العديد من الآيات القرآنية.

وأشار الله تعالى فى كتابه الكريم إلى عظمة مصر وأبنائها فى أكثر من آية، فقد قال الله تعالى: "وَقُلْنَا يَا مُوسَىٰ اسْتَفْتَحْتَنَا فِى قَرْيَتِهِمْ" (القصص: 38)، وأيضًا فى قوله تعالى: "مُدَحْرِينَ فِى الْمُدُنِ." (القصص: 40).

كما أن مصر كانت ولا تزال معروفة فى القرآن الكريم كأرض السلام والأمان، وهى البلاد التى تحمل فى قلبها حب الوطن والدفاع عن أراضيها.

وتابع: "أن ما تحقق فى حرب أكتوبر من انتصار يعود إلى التخطيط الحكيم من القيادة المصرية، التى استطاعت أن تتخذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب".

وأضاف، أن القيادة المصرية ساهمت بالتخطيط العسكرى فى خلق استراتيجيات مدروسة، حيث أدركت تمامًا أهمية أخذ الأسباب واستخدام كل الوسائل المتاحة، سواء فى التدريب العسكرى أو فى تجهيز الجنود بكل ما هو ضرورى لعبور القناة، لتكون قواتنا مستعدة لعبور هذا المانع المائى الواسع، وهو السد الذى كان يعتبر من أقوى الحصون الدفاعية.