شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى توزع أجهزة كهربائية ووجبات إفطار بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نفذت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من المبادرات الإنسانية في محافظات الجيزة، القاهرة، والإسكندرية، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية للأسر الأولى بالرعاية، كما قامت الجمعية بتوزيع 3267 وجبة إفطار صائم، وذلك في عدد من المناطق بمشاركة 280 متطوعاً.

وفي خطوة أخرى، واصلت الجمعية توزيع وجبات الإفطار اليومية للأطفال في محافظات الجيزة، القاهرة، والإسكندرية، حيث استفاد من هذه المبادرة 579 طفلًا، وذلك بفضل جهود 33 متطوعاً في مختلف فروع المؤسسة.

تستمر مؤسسات التحالف الوطني في مساعيها الخيرية لتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تحسين ظروف المعيشية.