شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف محمد الضبيعى بأعمال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والان مع تفاصيل الخبر

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكليف اللواء محمد الضبيعي للقيام بأعمال رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وحث محافظ الجيزة، رئيس الهيئة الجديد على بذل الجهد لتحسين كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بخالص الشكر والتقدير إلى شفيق جلال، على ما بذله من جهد وعطاء طوال مدة عمله رئيسًا لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، وما قدمه من مثال يحتذى به في الإخلاص والتفاني بالعمل.