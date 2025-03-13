شكرا لقرائتكم خبر عن في أضخم حفل إفطار بمحافظة الغربية.. تسليم جوائز المسابقة الدينية الكبرى لـ 250 فائزًا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانًا بتوجيهات القيادة السياسية وقيادات حزب مستقبل وطن، ودعما لمساعي تجديد الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الثقافة الدينية المتزنة، يقيم المهندس هشام الخولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيراميدز للتطوير العقاري والأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بالحزب، حفل إفطار وموسوعة دينية لتسليم جوائز المسابقة الدينية الكبرى على مستوى الجمهورية.



حفل إفطار مستقبل وطن

يقام الحفل في قرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود، بمحافظة الغربية، الجمعة 21 مارس الجاري، بساحة مجمع الخولي الديني، حيث سيتم تكريم 250 فائزًا من أصل 4000 متسابق شاركوا في المسابقة.

ويتضمن تكريم المراكز الأولى وعددهم 40 فائزًا، حصول العشر الأوائل منهم على 10 رحلات عمرة، والباقين على 30 جائزة مالية كبرى.

المسابقة تشمل مسابقة تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز الثقافة الدينية المتزنة، وترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وتستهدف الفئات العمرية من 7 سنوات حتى 45 عامًا.

ويشهد الحفل حضور قيادات حزب مستقبل وطن، وقيادات محافظة الغربية، ومسؤولين من وزارة الأوقاف، وشخصيات بارزة من الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ويعد هذا الإفطار المجمع الأكبر من نوعه على الإطلاق بمحافظة الغربية، ويليه حفل انشاد ديني يحييه عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، بينما يُفتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل، إمام مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.