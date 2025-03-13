شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الوفاة فى حادث قطار الإسماعيلية إلى 10 أشخاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 أشخاص بمافيهم سائق الميكروباص، فى حادث تصادم القطار بالقرب من قرية جلبانة، حيث توفى شخص بالمستشفى بالإضافة إلى سائق الميكروباص ليصبح إجمالى عدد الوفيات 10 أشخاص.

وقال مصدر طبى، إنه تم إحالة 5 حالات من المصابين فى حادث تصادم القطار مع سيارة ميكروباص بالقرب من قرية جلبانة من مستشفى القنطرة شرق إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتقديم الخدمات الطبية لهم.

ولقى 8 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 أخرين نتيجة تصادم قطار مع سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق بينما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة ذات المستشفى.

وكانت منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، شهدت حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة ميكروباص بالقرب من محطة الكهرباء.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق بئر العبد فى المسافة بين محطتى القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع مينى باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب المينى باص

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين وقائدى المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهى المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية فى ازهاق الارواح وهو ماسبق وناشدت به الهيئة السادة المواطنين وقائدى المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وازهاق للارواح.

هذا وتوجه فور وقوع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذى تم نقل المصابين اليه.

كما تتقدم وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازى لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



حادث القطار (4)



حادث القطار (5)



حادث القطار (6)



حادث القطار (1)



حادث القطار (2)