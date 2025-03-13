شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: المقترح الأمريكى يشمل تمديد وقف إطلاق النار بغزة حتى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس، إن مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يدعو حماس للإفراج عن 5 محتجزين أحياء وتسليم جثامين 9 آخرين في اليوم الأول من تمديد الاتفاق، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبراية.

أضاف أكسيوس، أن مقترح ويتكوف يشمل تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين واستئناف المساعدات، وقال: "ويتكوف قدم اقتراحا محدثا إلى إسرائيل وحماس لتمديد وقف إطلاق النار في غزة".

وذكر أكسيوس عن مصدر مطلع، أن إسرائيل أعطت ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه، وتابع: "المقترح الأمريكي المحدث يشمل تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل المقبل، وإسرائيل وحماس ستستخدمان تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة".