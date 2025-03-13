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نتنياهو مهددا بخرق الاتفاق مع لبنان: سياستنا لا تقتصر على الهجوم على سوريا

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نتنياهو مهددا بخرق الاتفاق مع لبنان: سياستنا لا تقتصر على الهجوم على سوريا

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القاهرة - سامية سيد - هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخرق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، مؤكدا إصراره على مواقع خاضعة لسيادة بيروت.

وقال نتنياهو "لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن سياسة بلاده الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا.

وقال "قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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