شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو مهددا بخرق الاتفاق مع لبنان: سياستنا لا تقتصر على الهجوم على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخرق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، مؤكدا إصراره على مواقع خاضعة لسيادة بيروت.

وقال نتنياهو "لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن سياسة بلاده الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا.

وقال "قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة".