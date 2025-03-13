شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس بقيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع البرلماني لربط وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة بالبرلمان المصرى بمجلسيه الشيوخ والنواب ولجانه الفرعية، وأشاد بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، مؤكداً على أهمية مواصلة مشاركة القطاعات في جلسات اللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ لاستعراض وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية فى الملفات المختلفة.

وقد دار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية والقطاع البرلمانى استمع فيه سيادته إلى آراء وتقييمات أعضاء القطاع حول سبل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لبناء الجسور بين مصر ودول العالم.