شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: تخريج 200 أخصائى تغذية وتحاليل طبية ونستهدف 7 آلاف متدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نقابة الزراعيين، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والمهندس جمال معاطى منسق التدريب بالمركز بتخريج 200 من خريجى كليات الزراعة للعمل كأخصائى تغذية وتحاليل طبية منها تخريج الدفعة رقم 36 كأخصائى تغذية وتخريج الدفعة 83 لأخصائى تحاليل طبية وذلك بقاعة المهندس عبد الرؤوف الجمل ضمن البرنامج التدريبى لعدد 5 آلاف متدرب من إجمالى 7 آلاف متدرب تستهدف النقابة تخريجهم بحلول نهاية العام الحالى فى 5 مجالات تشمل التغذية والتحاليل الطبية ومكافحة الآفات واللاند سكيب وجودة وسلامة الغذاء.

وقال نقيب الزراعيين، إن هذا البرنامج يأتى فى إطار الدور التدريبى والمهنى للنقابة فى تأهيل لـ سوق العمل، للتوعية بأهمية والوعى بالمشاركة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الزراعى ودمج الخريجين فى سوق العمل خاصة فى مجالات برامج الإبتكار الزراعى لتحديث الزراعة المصرية.

وأوضح خليفة، خلال لقاءة الخريجين أن هذا البرنامج تناول أهمية التغذية السليمة للإنسان. واختيار الغذاء الصحى والافضل للحفاظ على صحة الإنسان ضمن سلسلة الدورات التدريبية التى تنظمها نقابة الزراعيين حضوريا و"أون لاين" تيسيرًا على المهندسين الزراعيين من جميع المحافظات، بالإضافة إلى أهمية برامج التحاليل الطبية وفقا للمعايير المصرية المعنية بذلك، فضلا عن تحديثات أنظمة اللاندسكيب خاصة فى المشروعات الجديدة سواء الزراعة أو العمرانية.



وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن مزاولة مهنة فى مصر هى حق من حقوق النقابة لكون النقابة العامة للمهن الزراعية المنوط الوحيد التى لها الحق فى منح لقب مزاولة مهنة لهذه التخصصات وهى التغذية والتحاليل الطبية ومكافحة الآفات واللاند سكيب وجودة وسلامة الغذاء بعد إجتيازه دورة تدريبية فقط بمشاركة نخبة من أستاذة الجامعات المصرية من جميع التخصصات والاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة فى تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية.

ولفت إلى أنه من بين شروط الالتحاق بدورة مزاولة «أخصاىى تغذية» أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق عليه القانون وهو أن يكون حاصلا على مهنة مهندس زراعى من النقابة وفقا للدستور وان تنطبق عليه شروط المهندس الزراعى موضحا أن منح شهادة الدورة تتوقف على اجتياز تقييم موضوعى بعد انتهاء الدورة التدريبية.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنه يتم تنفيذ هذه الدورات ومنها دورات مجالات فى «أخصائى تغذية» و«تحليل طبية» و«سلامة وصحة غذاء» و«مكافحة الآفات والصحة العامة» مشيرا إلى أن جميع الدورات فى المجال الزراعى تمكن الخريجين من الحصول على شهادتى حضور الدورة ومزاولة المهنة ضمن الوسائل التعليمية المختلفة التى ينفذها المركز.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة وجميع الدورات الأخرى تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة فى التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعى فى ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية. والعمل بمجالات الزراعية، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهى من الاختصاصات الأصيلة للنقابة وفقًا للقانون النقابة.