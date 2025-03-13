شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: إحياء بنك الصحارى بالشيخ زويد لحفظ الأصول الوراثية للنباتات البرية والان مع تفاصيل الخبر

كلف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، رئيس محطة الشيخ زويد بإعادة إحياء بنك الصحارى المصرية للجينات النباتية في محطة الشيخ زويد التابعة للمركز بهدف الحفاظ على الأصول الوراثية للنباتات البرية المتميزة في الصحراء المصرية.

وقدم الدكتور محمد بلال رئيس محطة الشيخ زويد تقرير شامل حول الوضع الحالي للبنك والإجراءات اللازمة لإحيائه.

أوضح بلال أن محطة الشيخ زويد وبنك الجينات قد تعرضوا للتدمير الشامل ابان احداث يناير 2011 وما تبعها من حرب علي الارهاب في شمال سيناء مما ادي الي توقف العمل تماما بالمحطة منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن بنك الصحارى المصرية تم اختياره من قبل المعهد الدولي التابع للأمم المتحدة في عام 2003 ليكون البنك الخبير لمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البنك إلى حفظ وتوثيق الأنواع البرية المصرية، حيث يلعب دورًا أساسيًا في حصر وتصنيف الأصول الوراثية للنباتات البرية في الصحاري والمناطق الجبلية والوديان والسواحل والواحات.

كما يتضمن عمله جمع بذور النباتات المهمة، مثل النباتات الطبية والمراعي، لا سيما تلك المهددة بالانقراض بسبب الرعي الجائر والعوامل البشرية الأخرى، ثم حفظها داخل البنك لضمان بقائها.