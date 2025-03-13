شكرا لقرائتكم خبر عن حياة تنبض بالأمل.. جامعة حلوان تطلق حملة تبرعات للمساهمة فى بناء المجمع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة حلوان، حملة للتبرعات تحت شعار" تبرعك اليوم .. حياة تنبض بالأمل" للمساهمة في بناء المجمع الطبي بجامعة حلوان لتوفير رعاية صحية متكاملة للمحتاجين.

وأوضحت جامعة حلوان أن طرق التبرع حاليًا عبر InstaPay:

1 اختر إرسال نقود

2 اضغط على أيقونة الحساب

3 اختر البنك المركزي

4 أدخل رقم الحساب 9450760768 والمبلغ المراد التبرع به

وأشارت جامعة حلوان إلى أنه لاحقًا سيتم تفعيل الرقم الموحد للتبرع المباشر (76076)



