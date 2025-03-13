شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق فى لنش سياحى داخل مارينا بورت غالب دون وجود إصابات والان مع تفاصيل الخبر

اندلعت النيران اليوم في لنش سياحي كان يرسى في مارينا بورت غالب، الواقعة شمال مدينة مرسى علم، وبعد اشتعال النيران لفترة من الوقت، تمكن طاقم اللنش بمساعدة آخرين من السيطرة على الحريق دون أن تسجل أى إصابات بشرية، وهو ما يعدّ أمرًا إيجابيًا في ظل الحريق الكبير الذى التهم اللنش.

شهدت شماء المنطقة تصاعد كبير للأدخنة مما أثار قلقاً لدى القاطنين والزوار في تلك المنطقة السياحية، وتسبب الحريق في تدمير الجزء العلوي من اللنش بشكل كامل، لكن لحسن الحظ لم تسجل أي أضرار بشرية.

وتمكن طاقم اللنش، بالتعاون مع العاملين في النشاط البحري بالموقع، من إخلاء المركب بسرعة واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لإخراج الجميع بأمان، بعد السيطرة على الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة من قبل السلطات المختصة، التي قامت على الفور بإخطار الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.



حريق لنش سياحي