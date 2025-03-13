شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى: مصر تتصدر قارة أفريقيا فى مشاريع الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مصر قارة أفريقيا فى مشاريع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 بدعم استثمارات كبرى فى هذا المجال، وفق تقرير المجلس العالمى للطاقة الشمسية، الصادر اليوم.

وأوضح تقرير المجلس، أن مصر أنشات وحدات تنتج 700 ميجاوات في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشروعين ضخمين في هذا القطاع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن جنوب أفريقيا التي أضافت (1108 ميجاوات) في 2024 هبطت إنتاجها بنسبة 33% مقارنة بعام 2023 .

وأكد التقرير، أن قطاع الطاقة الشمسية في أفريقيا يحقق تقدمًا كبيرًا، واحتلت مصر مكانة بارزة حيث شهدت نموًا ملحوظًا في القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن هذا النمو يُعزى إلى المشاريع الضخمة للطاقة الشمسية التي بدأت في مصر، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم.

وأصبح مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان أحد أهم المشاريع على مستوى العالم، وهو مثال يحتذى به في استخدام الطاقة الشمسية بشكل واسع النطاق ما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها الطموحة، لتكون واحدة من القوى الكبرى في مجال الطاقة الشمسية في أفريقيا والعالم؛ بحسب التقرير.

وأضاف المجلس العالمي، سوق الطاقة الشمسية في أفريقيا من المتوقع أن ترتفع بنسبة 42% في عام 2025 ، مشيرا إلى أن أفريقيا على وشك تحقيق طفرة في الطاقة الشمسية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكاليف رأس المال ونقص التمويل اللازم لتحقيق هذا النمو الكبير. ولفت التقرير إلى أن أفريقيا تتمتع بـ 60% من أفضل الموارد الشمسية في العالم، إلا أن 3% فقط من إنتاج الكهرباء في القارة يتم توليدها من الطاقة الشمسية في عام 2023 .

وفي عام 2024، تم تركيب 2,402 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أفريقيا، مقارنة بـ 3,076 ميجاوات في 2023 ومع ذلك، يعكس هذا التراجع تحولًا في السوق الإقليمي، مع تزايد النمو في الأسواق الناشئة مثل مصر.

وشهدت غرب أفريقيا نموًا سريعًا، حيث ظهرت غانا بزيادة قدرتها الشمسية بنسبة (94 ميجاوات) وبوركينا فاسو بنسبة (87 ميجاوات) ونيجيريا بنسبة (73 ميجاوات) كلاعبين رئيسيين. وقامت زامبيا بزيادة قدرتها الشمسية بمقدار 69 ميجاوات، في تحول حاسم في ظل تأثير الجفاف على إمدادات الطاقة الكهرومائية في البلاد. ودخلت أنجولا وكوت ديفوار وجامبيا قائمة العشرة الأوائل للدول الافريقية التي تعزز قدرتها الشمسية لأول مرة، مما يشير إلى توسع واضح خارج القوى التقليدية في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة.

بدورها ، قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة الشمسية العالمي سونيا دنلوب، إن"إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا لا شك فيها، ونحن نشهد تزايدًا في عدد الدول الأفريقية التي تتبنى الطاقة الشمسية أكثر من أي وقت مضى لتوفير الطاقة لفرص العمل، والصناعات، والنمو الاقتصادي، والمستشفيات، والمدارس، والمجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء. لكننا لا زلنا في المراحل الأولى فقط." وأضافت: "تحقيق إمكانات أفريقيا في مجال الطاقة الشمسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والحد من أسوأ آثار التغير المناخي، وضمان الوصول إلى الطاقة وفرص اقتصادية للجميع".

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تُركّب أفريقيا 23 جيجاوات إضافية من الطاقة الشمسية، أي أكثر من ضعف قدرتها الحالية. إلا أن هذا النمو يعتمد على تأمين تمويل ميسور التكلفة، ووضع أطر سياسية أكثر صرامة لجذب المستثمرين. ويضيف المجلس في تقريره، تتمتع أفريقيا بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، إذ تمتلك 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، إلا أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية لا تُمثل حاليًا سوى 3% من توليد الكهرباء في القارة.

ومع تكثيف الجهود العالمية لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أصبح دور أفريقيا في تحقيق هذا الهدف أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومجلس الطاقة الشمسية العالمي (Global Solar Council - GSC) هو منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية حول العالم؛ ومقر المجلس يقع في مدينة نيروبي، كينيا، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول المختلفة والشركات في قطاع الطاقة الشمسية، مع التركيز على تحقيق إمكانيات الطاقة الشمسية في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق الناشئة في أفريقيا.