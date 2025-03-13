شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تعرف.. إزاى تقدم شكوى للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية السماح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هوية الشاكي وذلك بشرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى.

واستحدثت النيابة الإدارية آليات متطورة لتلقي شكاوى المواطنين وهى :

- الخط الساخن "16117.

-البريد الإلكتروني "[email protected]" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة

-الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.

-الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.

-قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.

بالإضافة للوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى ومنها:

الفاكس على رقم 0238245231

البريد، ويستقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية

وتؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.