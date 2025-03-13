شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطار بسيارة فى قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة جلبانة، التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حادث تصادم بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات من مستقلى السيارة..

وكشفت مصادر إن الحادث وقع عندما حاول سائق السيارة عبور مزلقان غير شرعي أثناء مرور القطار، مما أدى إلى اصطدامه بقوة بالسيارة ودفعها لمسافة كبيرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجارى نقل المتوفين إلى ذات المستشفى.

وأكدت مصادر طبية أن المستشفى استقبل عدة مصابين من الاطفال وسائق السيارة، بعضهم في حالة خطرة، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للحالات المستقرة، ويجري حاليًا تقييم الوضع الصحي للمصابين، مع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

من جانبها، فرضت قوات الأمن كردون حول موقع الحادث، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لمعرفة أسباب وملابسات التصادم.

وأكدت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحادث قد يكون ناتجًا عن عبور السيارة لمكان غير مخصص لعبور المركبات، مما تسبب في وقوع التصادم.