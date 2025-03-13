شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع ملحوظ وموجة حارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة 14 مارس 2025 الموافق 14 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.