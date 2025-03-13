شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تضاعف حالات الحصبة في أوروبا عام 2024 لأعلى مستوى منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك تضاعف فى عدد حالات الإصابة بالحصبة المبلغ عنها في أوروبا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق؛ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عاما، وفقا لتقرير أعدته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأضافت منظمة الصحة العالمية - في بيان اليوم الخميس، إن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون أكثر من 40% من 127 ألفا و350 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي في المنطقة، التي تضم 53 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى.

