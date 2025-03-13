شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرض تجربتها فى مواجهة الإدمان من منظور حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة تعاطي المخدرات ضمن فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا تجربة الصندوق فى الحد من الطلب على المخدرات من منظور حقوق الإنسان، حيث تم اختيار الدولة المصرية بالإضافة إلى 5 دول أخرى مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، تركيا، الأردن، سلوفينيا" لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات، وسط إشادة من جانب ممثلى الدول والمنظمات الدولية المشاركة بالتجربة المصرية.



الدكتور عمرو عثمان يعرض تجربة مصر من منظر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى فيينا

وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ،قد افتتحت اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة، حيث يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وبحضور 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية والعدل وسفراء من الدول المختلفة والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا، والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير الخليج 365 والمستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.



الدكتور عمرو عثمان والسفير محمد نصر واللواء محمد زهير والكاتب الصحفى مدحت وهبه



الدكتور عمرو عثمان والسفير محمد نصر واللواء محمد زهير والكاتب الصحفى مدحت وهبه



خلال المشاركة فى فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا