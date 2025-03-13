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وضع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حجر الأساس لمشروع فندق سوفيتل ليجند الأهرامات بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بميدان الرماية في حي الهرم، بحضور الشيخ محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي، وراشد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي، ويحيى قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي، وهند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال كلمته، أكد المهندس عادل النجار، الاهتمام البالغ من الدولة وقيادتها السياسية بملف السياحة وإيمانها التام بحجم الدعم الذي يمكن أن يقدمه ذلك القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة.

ولفت إلى أن العديد من الدول التي لا تُقارَن مقوماتها السياحية بما تملكه مصر من مقومات سياحية متنوعة استطاعت من خلال السياحة القضاء على نسب البطالة وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو نظرًا لما نتج عنها من تنشيط للدورة الاقتصادية في تلك الدول.

وأكد أن المشروع سيحقق إضافة نوعية للقطاع الفندقي بمحافظة الجيزة لمواكبة العديد من المشروعات السياحية الجارية إقامتها أو المقرر افتتاحها، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، المشروع الضخم الذي يترقب العالم افتتاحه في القريب العاجل.

وأعلن محافظ الجيزة، الجاهزية التامة لتقديم يد العون لكافة الجهات العامة والقطاع الخاص لتنفيذ المقترحات والرؤى الخاصة بمشروعات تعزيز ورفع القدرة الاستيعابية وزيادة الغرف الفندقية ووسائل الإقامة، ودعم ملف السياحة بشكل عام، والتعاون مع مختلف الشركاء لتحويل المحافظة إلى مقصد سياحي متكامل، بحيث تشمل خطط التطوير السياحي مختلف أنحاء المحافظة، مثل مدينة الواحات البحرية والقرى في المراكز والمدن، والتي تمتاز بمقومات سياحية فريدة، مثل الطبيعة الريفية والحرف اليدوية والمقاصد والمزارات.

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس، تم استعراض المواصفات والمكونات التي من المقرر أن يضمها الفندق حيث سيضم 302 غرفة فندقية، وعددًا من الأجنحة الفندقية، بالإضافة إلى مطاعم، وصالات أفراح، ومول تجاري، وجراج.



مشروع فندق سوفيتل ليجند الأهرامات



محافظ الجيزة يضع حجر الأساس لمشروع فندق سوفيتل ليجند الأهرامات