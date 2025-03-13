شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العيني: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال رمضان والعيد والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، في قاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور.

حضر الاجتماع وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلو أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية المتعلقة بالكلية.

بدأ الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى عدد من الشخصيات البارزة التي تم اختيارهم لعضوية مجلس البحوث الطبية التابع لقطاع المجالس النوعية، وهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، جمال الدين عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نيفين سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق.

خلال الجلسة، أعلن عميد الكلية عن رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مؤكدًا على ضرورة تجهيز المستشفيات لاستقبال تزايد أعداد المرضى في هذه الفترة، كما شدد على أهمية تجهيز الجداول والنوبتجيات للأطباء والممرضين والإداريين، وتوافر المستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة صحية خلال عيد الفطر المبارك.

وافق المجلس في جلسته على اعتماد تشكيل لجنة (داخلية/خارجية) للعمل على ملف الإعداد لحفل المئوية الثانية لقصر العيني في 2027.

وأكد الدكتور حسام صلاح على أهمية هذه المناسبة ، مشيرًا إلى أن إعداد اللجنة لهذه الاحتفالية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على تاريخ الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والطبية محليًا ودوليًا، وتوثيق تاريخ أقدم مدرسة للطب.

وافق المجلس في جلسته على تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني، والذي سيكون بعنوان "نحو مجتمع طبي مبكر"، يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الابتكار الطبي وتطوير الأبحاث العلمية، ويعكس الطموح الكبير في تحسين مستوى التعليم والبحث الطبي، ويعتبر فرصة لتوسيع أفق التعاون العلمي مع المؤسسات الدولية.

وافق المجلس أثناء الاجتماع على المقترح المقدم من عميد الكلية بتشكيل لجنة تهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الداخلية والخارجية للكلية، مع التركيز على تنظيم المسارات داخل وخارج حرم قصر العيني، وقد تم تكليف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، برئاسة هذه اللجنة، وتضم اللجنة أيضًا الدكتور أمل السيد، نائب المدير التنفيذي لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء من وحدة المخلفات وأعضاء من الخارج بما يتناسب مع مهام اللجنة. إذ يعكس ذلك اهتمام الكلية بتحقيق الاستدامة البيئية، وهي خطوة أساسية للحفاظ على جودة الحياة داخل حرم قصر العيني وخارجه.

وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة السادسة بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2024 (لائحة 6+1)، واعتماد النتيجة التراكمية لنفس الفرقة. وكذلك وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة الخامسة بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2024 (لائحة 5+2)، واعتماد النتيجة التراكمية لنفس الفرقة.

كما استعرض المجلس بعض الإنجازات الهامة، ومنها:

– حصول الكلية على اعتماد الجمعية الدولية للكلى (ISN) كمركز تدريب إقليمي حتى 2030، وهو ما يعد نقطة انطلاق كبيرة للكلية، وتعزيز لأهمية قصر العيني إقليميًا.

– حصول الكلية على جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو من منظمة ELSO، مما يعزز سمعة الكلية الدولية في مجال التعليم والتدريب.

وتطرق المجلس أيضًا إلى استعراض الأنشطة والمؤتمرات التي تمت في الكلية، حيث تم استعراض:

– زيارة سفير دولة السويد بالقاهرة والبروفيسور يوهان كارلسون مستشار هيئة الصحة السويدية للكلية.

– استعراض فعاليات مؤتمر قصر العيني للقدم والكاحل الذي عقد في 19 فبراير 2025، والذي شهد حضور عدد كبير من الأساتذة من خارج مصر وبعض الأشقاء العرب، ما أتاح فرصًا كبيرة لتبادل الخبرات الطبية والبحثية.

وفي سياق الأنشطة المجتمعية:

– استعرض المجلس إرسال قافلة طبية إلى مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر من 17 إلى 20 فبراير 2025، وأخرى إلى مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة في 25 فبراير 2025. هذه القوافل تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع المصري وتبرز الدور المهم للكلية في تقديم الرعاية الصحية للمناطق المحتاجة.

كما تم استعراض الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، ومنها:

– حفل تخرج طلاب الكلية دفعة 191 لعام 2023 في 23 فبراير 2025.

– مبادرة الدعم النفسي للطلاب في 25 فبراير 2025.

اللقاء الطلابي "أثر" في 26 فبراير 2025.

– افتتاح المعرض الخيري لملابس الطلاب في 11 مارس 2025.

تُظهر هذه الأنشطة اهتمام الكلية بتنمية الطلاب من الناحية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، مما يساهم في تكوين بيئة تعليمية متكاملة.

كما استعرض المجلس إنجازات قطاع المستشفيات، ومنها:

–إنقاذ حياة طفل فلسطيني عبر جراحة قلب مفتوح بمستشفى أبو الريش التخصصي، حيث أكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفى أبو الريش أصبح مركزًا رائدًا للقلب في علاج أطفال فلسطين، مما يعكس الفخر بمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

– تم خلال الجلسة استعراض المعرض الخيري لصالح المرضى بمستشفى المنيل قبلي في 23 فبراير 2025، الذي يعد نموذجًا للتكافل الاجتماعي داخل المستشفى، حيث سيتم تخصيص العائد لصالح خدمة المرضى.

وفيما يتعلق بمشروعات التطوير بالمستشفيات،

– تم استعراض المجلس افتتاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، لبعض مشروعات التطوير بمستشفى أبو الريش الياباني في 26 فبراير 2025، والتي اشتملت على تجديد قسم الاستقبال بتكلفة 12 مليون جنيه، وتجديد وحدة أمراض الباطنة (1) بتكلفة 35 مليون جنيه. كما تم افتتاح أعمال التجديد والتطوير بمسجد مستشفى قصر العيني (شيم الشافعي).

استضاف المجلس في جلسته الدكتور سمير شاهين، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والعميد الأسبق، الذي تم تكليفه بالإشراف على مشروع إقامة برنامج نظم ومعلومات (تحول رقمي) متكامل للكلية، سيشمل هذا البرنامج الرقمي جميع الجوانب الإدارية والأكاديمية في الكلية، بداية من الإدارة العليا للكلية متضمنآ الخدمات الطلابية والبحثيه، كما سيشمل هذا النظام اقسام الكليه وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن التحول الرقمي يعد خطوة مهمة نحو تحسين إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية في الكلية، ويعكس التوجه العصري للكلية في تبني التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب العمل، بما يسهم في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة.