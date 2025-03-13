شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد ترقية 39 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة ترقيات لـ 39 من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناءً على القرار الصادر برقم «8» لسنة 2025، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار الترقية اعتبارًا من 1 يناير 2024، لعدد «39» من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك من الذين حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم «8» لسنة 2025 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم 1334 لسنة 2024.