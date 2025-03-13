شكرا لقرائتكم خبر عن نظام للطاقة المتجددة والشمسية لمكافحة الأتربة.. مشروع لطلاب جامعة حلوان بمسابقة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن نتائج مسابقة Hult Prize، التي شهدت تنافسًا قويًا بين الفرق الطلابية، وأسفرت عن فوز فريق Energetic من كلية الهندسة بالمطرية على المركز الأول في التصفيات، ليحصل على فرصة تمثيل الجامعة في التصفيات الوطنية بين الجامعات المصرية، ومن ثم المنافسة في النهائيات العالمية.

جاءت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية من خلال توفير بيئة محفزة للطلاب، تتيح لهم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ريادية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وأوضح أن هذه المسابقات تسهم في اكتشاف مواهب طلابية واعدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل دعم الفرق المتميزة للمنافسة على المستوى المحلي والدولي.

وتعد مسابقة Hult Prize واحدة من أهم المسابقات الدولية التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، حيث تم تنظيمها تحت إشراف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والمشروعات الطلابية.

وخلال التصفيات، قدم الطلاب مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، حيث تم تقييم المشروعات وفقًا لعدة معايير تشمل الابتكار، والاستدامة، والتأثير المجتمعي، وإمكانية التنفيذ.

وفاز فريق Energetic بالمركز الأول عن مشروعه الرائد، الذي يقدم نظام طاقة متجددة متكامل يجمع بين توربينات الرياح المصنعة محليًا وأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة، مع نظام تبريد مُحسن وتقنية ذكية لمكافحة الأتربة، مما يعزز كفاءة توليد الطاقة في البيئات الصحراوية والزراعية. ويوفر المشروع حلولًا مستدامة للكهرباء والمياه للمجتمعات الزراعية النائية التي تعاني من نقص مصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير طاقة نظيفة بأسعار منخفضة.

وأعرب الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، عن فخره بطلاب الكلية الذين قدموا أفكارًا إبداعية تعكس قدرتهم على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع. وأكد أن الكلية تدعم طلابها في جميع مراحل تطوير المشروعات، من الفكرة إلى التطبيق الفعلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الابتكار والاستدامة.

كما حصل فريق Online Wiz U على المركز الثاني، فيما جاء فريق Eco Wash Gel في المركز الثالث، حيث قدم كلا الفريقين مشروعات ريادية مبتكرة تعكس قدرات الطلاب على التفكير الإبداعي وتقديم حلول مؤثرة.

وتحرص جامعة حلوان على تنظيم مثل هذه المسابقات لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على تطوير أفكار جديدة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك ضمن إستراتيجيتها لدعم البحث العلمي وبناء قاعدة علمية قوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.