شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم العزاء فى رحيل راهب من دير بملوي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، عن رحيل الراهب أبرآم آڤا ڤيني، الراهب بدير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي، عن عمر قارب 47 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 13 سنة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للأنبا ديمتريوس مطران ملوي ورئيس دير القديس آڤا ڤيني، ولمجمع رهبان الدير في رحيل الأب المبارك الراهب أبرآم آڤا ڤيني، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

جدير بالذكر أن الأب الراحل ولد عام 1978م، وانضم إلى الدير عام 2002م، وترهب فيه عام 2012م، وأقيم في التاسعة من صباح اليوم القداس الإلهي بحضور جثمانه الطاهر، بينما تقام صلوات التجنيز الساعة 12 ظهرًا.

الراهب أبرآم آڤا ڤيني