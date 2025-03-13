شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة فى لبنان براتب 500 دولار شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، فتح باب التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية فى مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل فى شركة بلبنان.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار الفرص التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل.

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل في هذه الفرص الجديدة التقديم على الرابط التالي من هنـــا.

من جانبها، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط والمزايا المقدمة من هذه الشركة عبارة عن :راتب 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، كل شهر، بالاضافة إلى توفير سكن مناسب، وتأمين صحي، لافته إلى أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد، وأوضحت أن شروط التقديم: "الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 الى 40 سنة"، وأن التقديم لمدة 5 أيام، من اليوم الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025.



