شكرا لقرائتكم خبر عن طفل بريطانى يفقد عينه بسبب قبلة بعد انتقال عدوى من شخص مصاب بفيروس الهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد طفل صغير عينه اليسرى بعد تقبيله من قبل شخص مصاب بـ قرحة البرد، وقد حثت الأم الآباء على منع الأقارب والأصدقاء من تقبيل أطفالهم - بعد أن أصيب طفلها بفيروس قاتل كلفه عينه اليسرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه فقد الطفل جوان البالغ من العمر عامين البصر في عينه بعد أن نقلت قبلة من أحد معارفه فيروس الهربس إلى مقلة عينه.



جوان يفقد عينه بسبب قبلة من شخص مصاب بالهربس

وأضافت الصحيفة ، إنه بالنسبة للبالغين، فإن القروح الباردة التي يسببها فيروس الهربس البسيط ليست شائعة فحسب، بل يمكن أيضًا "أن تختفي تلقائيًا" أو علاجها باستخدام كريمات مضادة للفيروسات.

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ومع ذلك، يمكن أن تكون القروح الباردة خطيرة بشكل لا يصدق بالنسبة للطفل الصغير لأن نظامه المناعي لم يتطور بشكل كامل بعد.، و إذا تُرك المرض لينتشر دون رادع، فقد يبدأ في التأثير على الأعضاء الحيوية، مما قد يؤدي إلى حدوث نوبات وحتى الموت.

ينصح الآباء بأن الأسابيع الأربعة الأولى من حياة الطفل هي الفترة التي يكون فيها أكثر عرضة للإصابة بـ عدوى الهربس الخطيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى إنه لا ينبغي للبالغين المصابين بقروح البرد أن يقبلوا أطفالهم ويجب عليهم أيضًا اتباع نظافة اليدين الجيدة أثناء رعاية الطفل لتقليل فرصة انتقال الفيروس.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنه إذا أصيب طفل بالهربس من أحد الوالدين أو شخص بالغ آخر، فقد لا يظهر ذلك على شكل طفح جلدي، وبدلاً من ذلك قد يظهر على الطفل علامات مثل الخمول أو الانفعال، و فقدان الشهية، وارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الصحيفة، نحث الآباء على التصرف بسرعة إذا لاحظوا ذلك، لأن حالة الأطفال الصغار قد تتدهور بسرعة، ينبغي على الوالدين الاتصال بطبيبهم العام للحصول على المشورة.

إذا كان الطفل مترهلًا وغير مستجيب، أو من الصعب إيقاظه، أو يعاني من صعوبات في التنفس، أو يبدأ في الأنين، أو يتحول لسانه أو جلده إلى اللون الأزرق، فيجب عليه الاتصال بالطبيب على الفور.

