شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين توضح تفاصيل احتساب مدة الترقى للمعارين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى بعض المديريات التعليمية بشأن الاستفسار عن احتساب مدة الإعارة إلى مدارس النيل والمدارس الخاصة والمعارين خارج الدولة ضمن المدة البينية اللازمة للترقى، فعملاً بفتوى المستشار القانوني، فإن مدة الإعارة إلى الجهات المشار إليها بعاليه لا تحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقى.

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن أنه يتم فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين ) إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم وذلك اعتبارا من 16 مارس 2025 حتى 26 يونيو 2025، وذلك للفئات التالية:

- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين.

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الاقل في تعيينه ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها ولم يسبق لهم النقل التسكين إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة دبلوم عام في التربية ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يراعى أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل او اجازة مرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري 33 والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 25 أكتوبر شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل او بنصف أجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الجكومية المختصة ومسجل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( إجازة مرضي بأجر كامل - اجازة مرضي بنصف أجر) ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة.

وشددت على أنه في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل ( تسكين ) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.