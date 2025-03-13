شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 135 ألفا و474 فدان قمح الموسم الحالى بالنوبارية و36 ألف فول والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل سعد، بالتعاون مع الجهات المختلفة بتنفيذ برامج إرشادية بالنوبارية بالتعاون مع الحملة القومية لـ محصول القمح للموسم الحالى حيث تم تنفيذ 60 حقل ارشادى بمساحة 60 فدانا وتقديم التقاوى مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، و9 ندوات إرشادية.



يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الإرشادية وتنمية القطاع الزراعى بمحافظة النوبارية وبناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وبالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 5 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، و ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والكثيف المحصولي تم تنفيذ 2 يوم حقل و 2 حقل ارشادي تحميل فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، و ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش.



أما بالنسبة لمحصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، و12 حقل إرشادى لمحصول الكتان بالتعاون مع معهد بحوث القطن والألياف.

ومن أهم زراعة المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها بالنوبارية محصول القمح بمساحة 135474 فدان ومحصول الفول بمساحة 36000 فدان ومحصول البرسيم بمساحة 50000 فدان ومحصول الشعير بمساحة 3250 فدان ومحصول بنجر السكر بمساحة 70211 فدان ومحصول البصل بمساحة 22230 فدان ومحصول الثوم بمساحة 6500 فدان ومحصول الكتان 11000 فدان.