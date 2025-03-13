شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة للتقديم على وظائف فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، مساء اليوم، الخميس، 13 مارس 2025، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 38 فرصة عمل، للعمل فى إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية، براتب شهرى يعادل41 ألف جنيه مصرى.

واوضحت أن عدد الفرص المطلوبة، هي:-

- 9 مدرس رياضيات.

- 3 مدرس فيزياء.

- 3 مدرس كيمياء.

- 3 مدرس علوم.

- 4 مدرس لغة إنجليزية.

- 4 مدرس لغة عربية.

- 4 سائق.

- 4 مسجل شؤون.

- 4 كول سنتر .

ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، علما بأن الشروط و مميزات هذه الفرص الجديدة، هى:

- السن من 25 الى 40 سنة.

- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق.

- الخبرة العلمية 4 سنوات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- فترة اختبار 3 أشهر.

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- شهر كل عام إجازة سنوية.

وتستقبل وزارة العمل السيرة الذاتية من المتقدمين حتى مساء اليوم 13-3-2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.