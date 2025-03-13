شكرا لقرائتكم خبر عن ‫بحوث البساتين ينظم دورة تدريبية حول زراعة وإنتاج محاصيل الخضر ذاتية التلقيح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عوض شعله وكيل محطة بحوث البساتين بسخا للإرشاد والتدريب انه تم افتتاح الدورة التدريبية بمحطة بحوث البساتين بسخا برئاسة الدكتورة هيام مصطفى فهمى مدير المحطة في الفترة من 9-13 مارس، حول زراعة وإنتاج محاصيل الخضر ذاتية التلقيح وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية .

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف رفع الوعى لدى مزارعى (الطماطم – الفلفل - الفاصوليا – اللوبيا – الباذنجان ) بهدف نشر التوصيات الزراعية المثلى للمزارعين والمهندسين الزراعيين وطلاب كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ والمهتمين .

يأتى هذا في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات بتنظيم برامج تدريبية لرفع الوعي لدي المزارعين بهدف زيادة الإنتاج سواء للتصدير أو للإنتاج المحلى مما سيسهم في التنمية الزراعية المستدامة .

تتضمن الدورة التعريف بمحاصيل الخضر ذاتية التلقيح والظروف البيئية المثلي لزراعتها ومواعيد الزراعة وكميات التقاوي وما يتعلق بها من توصيات تستهدف الحصول علي اعلي محصول وكذلك اعداد الأرض للزراعة بصورة جيدة تلائم طبيعة نمو المحصول واحتياجاته الغذائية لإعداد نبات قوي قادر علي استكمال حياته بصورة جيدة وما يتعلق بها من توصيات للحصول علي نبات متميز يعطي أعلي إنتاجية و زراعة المحاصيل ورعايتها رعاية مثلي من خلال معرفة الأصناف الجديدة عالية المحصول وما يتعلق بعمليات خدمتها من تسميد وري ومقاومة الآفات والأمراض وما يتعلق بها من توصيات و ما بتعلق بعمليات الحصاد واستخلاص المحصول واعداده للتسويق أو التخزين بصورة تحافظ علي المحصول وترفع من جودته وتقلل الفاقد منه.

