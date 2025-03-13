شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: محصول القمح فى أهم مرحلتين من عمره والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن القمح في أهم مرحلتين من عمره وهما "الطور اللبني والطور العجيني".

أضاف فهيم أن القمح الموسم الحالى يحتاج حوالي 5 ريات بالإضافة إلي رية الزراعة، مشيرًا إلى أن من قام بتأخير رية المحاياة "التشتية " عن 35 - 40 يوم سيقل رية رغم أن الموسم الحالى لا يجب تقليل عدد مرات الري لأن كان موسم دافئ وجاف في معظمه .

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح:

1- متوقع أن يكون فيه هدوء نسبي لهبوب الرياح اليوم الخميس في معظم الجمهورية "عدا شمال ووسط الدلتا".

2- يمكن ري القمح في الصعيد بداية من القليوبية والجيزة وبني سويف وحتى أسوان والوادي الجديد طوال اليوم.

3- محافظات شمال الوجه البحري يوجد مناوشات لهبات الرياح العالية "ويمكن ري القمح على أن يكون الري ليلاً ( بعد الساعة 8 مساءً " لضمان هدوء الهبات، وهو ما يعنى أن الري ليس فى النهار (البحيرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – الدقهلية – المنوفية – الغربية – شمال الشرقية) .

4- الجمعة والسبت يوجد هبات رياح عالية في معظم الجمهورية وسوف تهدأ الأحد عدا الوجه البحري وسوف تزيد باقي الأسبوع.

5- إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .

6- عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لأنها رية هامة جداً جداً في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها “ زيادة مجانية في غلة الفدان”.

