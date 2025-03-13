شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: مبيعات سوق الدواء بلغ 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي شركة إيبيكو وشركة ريلاينس لايف ساينس الهندية. وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدفع عجلة التطوير الدوائي في مصر، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، كما تم الإشادة بجهود الشركتين في دعم قطاع الدواء، خاصة فيما يتعلق بتطوير المستحضرات الدوائية ودعم الابتكار.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التعاون بين الشركات الوطنية والدولية من أجل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، كما أشاد بجهود إيبيكو في دعم تطور عجلة صناعة الدواء في مصر، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها ريلاينس في مجال البحوث الدوائية، وقدرتها على تطوير العديد من المثائل الحيوية وتسويقها على مستوى العالم.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون مع ريلاينس وأن هيئة الدواء المصرية مستعدة إلى تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي، وتسهيل عقد الشراكات مع النظراء المحليين، وتيسير إجراءات التواجد والتنافسية بسوق الدواء المصري.

كما أشاد بقوة سوق الدواء المصري وصعوده الإقليمي مشيرا إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء بلغت ٣٠٧ مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات ب ٢١٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٣. كما تم تداول ٣.٥ مليار عبوة العام الماضي، مقابل ٣.٧ مليار عبوة عام ٢٠٢٣.

شارك في الاجتماع الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة ايبيكو فارم، ومن جانب شركة إيبيكو كل من الدكتور مروان سليمان، مدير عام الشركة، والدكتورة أمل عبد الخالق، مدير الشؤون التنظيمية واليقظة الدوائية، إلى جانب السيدة برانجالي براشانت، نائب رئيس ريلاينس لايف ساينس الهندية، والسيد ريتيش كومار، المدير العام لمكتب الشركة في الهندي، ومن قيادات هيئة الدواء، الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتى الاجتماع في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير سياسات الدواء وتعزيز الشراكات الدولية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتحقيق التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة وضمان جودتها وفاعليتها.