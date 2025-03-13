شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البحوث الزراعية للإنتاج يتفقد المحطات بالشرقية والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد برئاسة الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية المحطة البحثية بالقصاصين بالشرقية ومحطة البحوث الزراعية بالاسماعيلية لمتابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الزراعية وتقييم أداء المحطات البحثية والأنشطة المنفذة بها وعمليات التطوير والتحديث.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز الاهتمام بتطوير المحطات البحثية وتقييم الاداء بها .

و تفقد المغربي والوفد المرافق له البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الحقلية والبستانية وصوب البرنامج الوطنى للخضر كما قام الوفد بالمرور على بعض برامج البحثية مثل القمح والشعير والحشائش والاراضى وفي ختام الزيارة .



وكيل البحوث الزراعية للانتاج يتفقد البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الحقلية والبستانية

وأشاد وكيل مركز البحوث الزراعية بمستوى الأداء بالمحطة والجهد المبذول من الباحثين والعاملين بالمحطة والمجالات البحثية المختلفة والأنشطة البحثية التي يتم تنفيذها في تلك المحطة و كذلك الفرص الاستثمارية الواعدة و المتاحة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المصري ومواكية التطور في مجال البحث العلمي الزراعي.