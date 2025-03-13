شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة 2025.. الامتحان يعقد ورقيا بدون تابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقييمات الثانوية العامة وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الذى تم اعتماده رسميا بحيث تنطلق اختبارات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة تعقد ورقيا بدون استخدام التابلت أو اى وسيلة إلكترونية من جانب الطلاب أو الملاحظين ورؤساء اللجان، مشددة على حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى وقائع يتم ضبطها بحوزتها أى وسيلة إلكترونية وخاصة التليفون المحمول.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.