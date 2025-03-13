شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تختتم اليوم المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، أعمال المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه للعام الجامعي 2025/2024، والتي أقيمت خلال الفترة من 10-13 مارس 2025، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرىة، قد أكد حرص الجامعة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه على مستوي الكليات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف غرس القيم الإسلامية في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، واكتشاف المواهب الشابة في التلاوة والتجويد، مشيرًا إلي أن المسابقة تشتمل على خمسة مستويات، حيث يتضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 15 جزءًا، والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء، والمستوى الخامس حفظ 5 أجزاء.

ومن المقرر أن اختيار 10 طلاب فائزين من كل مستوى من مستويات المسابقة الخمسة ومنحهم جوائز مالية قيمة.