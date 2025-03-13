شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معنى كلمة "كنيسة" فى المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

قال القس مقار ليشع كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالقصيرين، إن معنى كلمة كنيسة هي مأخوذة من الكلمة العبرية "كنيس" وتعنى محفل أو مجمع، والكلمة اليونانية المرادفة لها والتي تحمل نفس المعنى هي "إككليسيا".

وأكد القس مقار ليشع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحمل 3 معاني، فالكنيسة كمبني يقصد بها المكان الذي يجتمع فيه المؤمنين، والكنيسة كإكليروس (إكليرونوميا أى ميراث) وهم الآباء الكهنة والشمامسة المسئولين عن الصلاة، والكنيسة كجماعة المؤمنين يرتبط أعضاء الكنيسة الذين هم جسد المسيح.

وأشار القس مقار إلى أن تصميم بناء الكنائس يأتي على 3 أشكال، الدائرة، السفينة، والصليب، فهي ليست مجرد أشكال هندسية، بل دعوات روحية للتأمل في علاقة الإنسان بالله، فالدائرة تذكير بمحبة الله الأبدية التي لا تنقطع، والسفينة إحساس بالأمان والخلاص، والصليب تعبير عن التضحية والمحبة.