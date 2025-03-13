شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية لسياحة السفارى البحرية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى البحرية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى البحرية في مصر.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى البحرية في مصر، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى البحرية في مصر.



