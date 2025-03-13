شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 13-3-2025.. موجة حارة مفاجئة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 13 مارس 2025 الموافق 13 رمضان، موجه حارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.