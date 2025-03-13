شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد تقدم 20 مليون خدمة طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصر مرور خمس سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، المبادرة الرائدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، لتكون نقطة انطلاق نحو تحقيق تغطية صحية شاملة للمواطنين بمستويات جودة عالمية.

بدأت المنظومة بتطبيق تجريبي في بورسعيد في يوليو 2019، قبل أن يتم إطلاقها رسميًا في 26 نوفمبر 2019، وفي 16 فبراير 2021، شهدت منظومة التأمين الصحي الشامل توسعًا كبيرًا بإطلاقها عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لتشمل ثلاث محافظات جديدة: الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء.

واستمر التوسع، حيث تم إعلان التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظتي أسوان والسويس في 26 نوفمبر 2022، حتى تمت الموافقة على التشغيل الرسمي لها في السويس في أول ديسمبر 2024، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية وفق خطة زمنية واضحة.

التغطية السكانية: أكثر من 6 ملايين مواطن مسجلون ضمن المنظومة في المحافظات الست الأولى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

الاستثمارات: تجاوزت تكلفة المرحلة الأولى 53 مليار جنيه لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

البنية التحتية: تضم المنظومة 328 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل مستشفيات ومراكز متخصصة ووحدات طب أسرة.

الخدمات الطبية: تم تقديم 60.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، موزعة على المحافظات الست، من بينها:

بورسعيد: 20 مليون خدمة

الأقصر: 22 مليون خدمة

الإسماعيلية: 13.5 مليون خدمة

جنوب سيناء: 2 مليون خدمة

أسوان: أكثر من مليون خدمة

السويس: 1.8 مليون خدمة

خدمات طب الأسرة: بلغ عدد الخدمات المقدمة 35 مليون خدمة عبر منشآت طب الأسرة في المحافظات الست.

العمليات الجراحية: أجريت 660 ألف عملية، 35% منها عمليات متقدمة وذات مهارة.

الفحوص الطبية: تم تنفيذ 3 ملايين فحص طبي شامل للمستفيدين.

ملفات طبية موحدة: تم إنشاء أكثر من 5 ملايين ملف طبي إلكتروني، يعكس التطور الرقمي في إدارة بيانات المرضى.

المنشآت الطبية المعتمدة: حصلت 249 منشأة على الاعتماد الكلي أو المبدئي وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

الميكنة والتحول الرقمي: تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية و80% من المستشفيات والمجمعات الطبية، مع إصدار 54 مليون وصفة طبية إلكترونية.

التدريب والتأهيل: تم تنفيذ 30 ألف برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في المجال الصحي.

نظم الطوارئ والاستجابة السريعة: تم تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ مرتبطة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

تطوير نظم المعلومات الصحية: شملت المنظومة الإلكترونية الحديثة عدة تطبيقات، منها نظام الغسيل الكلوي، منظومة المعامل، ونظام أرشفة صور الأشعة، إلى جانب لوحات مؤشرات الأداء التي تتيح متابعة دقيقة لجودة الخدمات.

بعد النجاح الكبير في المرحلة الأولى، تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وفق رؤية تسعى إلى تحقيق تغطية صحية متكاملة بجودة عالمية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع صحي، بل هي تحول جذري في مفهوم الرعاية الصحية في مصر، حيث تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، مع ضمان استدامة الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.



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