شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدمان المخدرات يسبب فقدان السيطرة وتسمم الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إدمان المخدرات يؤدى إلى فقدان السيطرة وتسمم الجهاز العصبي.

وتابع: "تعاطي المواد المخدرة يؤثر على المخ، حيث يصاحب مرض الإدمان تغيرات في تركيب الخلايا والوصلات العصبية ويسبب مضاعفات كثيرة منها حدوث تغيير في وظائف المخ العليا من التفكير والذاكرة والحكم على الأمور وكيفية الشعور وغيرها من نواحي السلوك".

وحول المضاعفات نفسية قال: "يتسبب تعاطى المخدرات فى التغير في الشخصية والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي، تابع لها أعراض ذهنية مثل الشعور باللامبالاة وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء، كما أنها تصيب جهاز المناعة كأن تسبب الإصابة بالأمراض الجنسية والأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي".

وتابع: "تتسبب فى حدوث الاضطرابات الهرمونية مثل العقم، بالإضافة إلى التفكك الأسري وانتشار الجرائم".

وقال: "وزارة الصحة والسكان توفر خدمات للتعافي من الإدمان من خلال 24 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتشمل تقديم المشورة والتحاليل والعلاج، ويتم ذلك في سرية تامة ويمكنك طلب المشورة من خلال الخط الساخن 16328".