شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: رى القمح من 8-9 مساء من الأربعاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن رى القمح يكون بعد الساعة 8 – 9 مساء خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة فى محافظات بحرى، ويمكن الرى صباحاً فى محافظات الصعيد، وممنوع الرى يوم السبت فى معظم المحافظات.

وأضاف فهيم، أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة "مانجو – زيتون – نخيل – موالح – متساقطات" سيحدث استكمال لموجات التزهير مرة واحدة ولابد من العمل للحفاظ على استمرار سريان العصارة وهو حتمي حتى لا تحدث مشاكل فى إمداد "الكالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم" وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والإخصاب وتثبيت العقد لأنها مسئولة عن أوكسينات المرحلة.

وأوضح فهيم، أن المانجو الآن فى أكثر فترات الموسم حساسية لأى تغير فى المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار من حيث ظهور أى أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الأزهار مع اعتبار أن استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لأنه سيأمن إمداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الإخصاب والعقد وهو ما يعني أن حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم أساسيان في برنامج التسميد هذه الفترة.

وأوضح أن الزيتون في أهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الإزهار المذكرة، وما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فبرجاء عدم زيادة التسميد الأزوتي بأى حال من الأحوال والتعامل بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم قبل تفتح الأزهار مع اقتصار مصدر الأزوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر.

وأكد أنه يمكن البدء فى زراعة العروة الصيفية المبكرة "الذرة المبكرة – البرسيم الحجازي – اللب - الخضر الصيفية - الريحان – شتل الخضر والفاكهة"، والعمل على تعويض تعطيل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الرى " 10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط " أو إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً ( 6 سم / لتر).

وأوضح أن دعم خضر الأنفاق وخضر المكشوف من لخبطة الأجواء الفترة الماضية لأن التنفيل يزيد فى "البطيخ – الكنتالوب – الفلفل – الطماطم – الباذنجان".