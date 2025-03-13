شكرا لقرائتكم خبر عن هل يناسب الصيام أطفال التوحد؟ أستاذ بالقومى للبحوث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة فاطمة الزهراء أحمد حسين باحث بقسم بحوث الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة- معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكي حول صيام أطفال التوحد البالغين.

وقالت الدكتورة فاطمة حسين، تختلف طبيعة اضطراب التوحد من شخص توحدى الى آخر فهو طيف واسع من الأعراض وتحديد إذا كان يناسبه الصوم أم لا، تتحدد بشكل فردى لكل توحدى.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث: "يتطلب الصوم وجود ٳدراك بدرجة كافية لفهم مفهوم الصيام الدينى، كما قد يجد التوحدى صعوبة فى تحمل شعورالجوع والعطش والتعبير عن احتياجاته الحسية، كذلك قد لا يتقبل بعض التوحديين التغيير فى الروتين اليومي أثناء هذا الشهر الكريم.

وتابعت: "على الرغم من تلك الحقائق، تفاجئنا الأبحاث الحديثة بالتأثير الإيجابي للصوم علي تحسين القدرات الإدراكية لدى التوحدى، فقد أثبتت أبحاث عديدة مؤخرا إن صيام التوحدى بنظام صوم يشبه صوم شهر رمضان ينظم إفراز الناقلات العصبية بخلايا المخ، كذلك يحفز ٳفراز عوامل مفيدة كبروتين (عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ) ويحسن لديهم عمليات الأيض ويعزز مناعتهم".

وذكرت: "من الجيد، تشجيع أحبائنا التوحديين على صوم المستطاع كل حسب ظروفهالصحية وذلك بعد تهيئهم تدريجيا على التكيف مع روتين هذا الشهر الكريم وتقديم التعزيز الكافى لهم لتتشارك أفراد الأسرة أجواء الترابط فى هذا الشهرالكريم".