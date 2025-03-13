شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل الحلويات بالفاكهة.. نصائح هامة لمرضى السكرى لصيام آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يواجه مرضى السكري تحديات خاصة تتعلق بصحتهم خلال شهر رمضان نظرا لعدم تناولهم الطعام و الشراب لفترة طويلة مما يوثر على مستويات السكر في الدم بطرق مختلفة مثل انخفاض مستويات السكر في الدم حيث ان الصيام لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر. و ايضا قد يرتفع مستوى السكر بعد الإفطار بدرجة كبيرة و من المشكلات التى قد تؤثر على مريض السكرى تعديل جرعات الأدوية للسيطرة على مستويات السكر.

وأكدت الدكتورة رانيا بسيونى الباحث بالمركز القومى للبحوث فى نشرة طبية ، أن هناك شروط وقواعد للصائم المصاب بمرض السكرى عليه اتباعها لضمان سلامته خلال الصيام

1- يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل حلول رمضان لمناقشة خطط العلاج وتحديد ما إذا كان الصيام مناسبًا لهم.

2- يجب على المرضى قياس مستويات السكر في الدم عدة مرات خلال اليوم للتأكد من بقائها ضمن الحدود الآمنة.

3- وجبة السحور :من المهم تناول وجبة السحور وتأخيرها قدر المستطاع للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم خلال النهار و يجب ان تحتوى على جميع اعاصر الغذائية من نشويات معقدة مثل الخبز البلدى و الفول و ايضا غنية بالبروتينات مثل اللبن و منتجات الالبان و كذلك غنية بالخضروات مثل الخيار و الخس و الجرجير مع تجنب المقليات

4- وجبة الافطار: يجب الاسراع بتناول وجبة الافطارفور سماع الاذان مع تقسيمها الى ثلاث وجبات صغيرة التمر و الماء و الشوربة و يفضل ان تكون شوربة خضروات ثم جزء من البروتين و النشويات المعقدة و الخضروات و كمل باقى الوجبة الى ما بعد صلاة التراويح

5- يجب تجنب تناول المقليات و الاغذية الغنية بالدهون و السكريات و المخللات

6- استبدل الحلويات بالفاكهه

7- وزع كمية الماء 2 لتر من الماء على الاقل بين فترتى الافطار و السحور

8- اذا كنت تمارس الرياضة فيجب ممارستها بعد الافطار

9- يجب التوقف عن الصيام فورًا حال حدوث أحد الأمور الآتية:ارتفاع مستوى السكر عن 300 ملليغرام/ ديسيلتر في الدم.انخفاض مستوى السكر عن 60 ملليغرام/ ديسيلتر في الدم.انخفاض مستوى السكر في الدم خلال الساعات الأولى من النهار إلى 70 ملليغرام/ ديسيلتر في الدم أو أقل. او الإصابة بأعراض انخفاض السكر المفاجىء من تعرق، وتعب، وإغماء خلال الصيام.