شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التطبيقيين: صرف زيادة المعاشات اعتبارا من دفعة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال نقيب التطبيقيين، إن النقابة تبدأ في تفعيل قرار الجمعية العمومية الأخيرة، والخاص بزيادة قيمة المعاش الشهرى بقيمة 180 جنيها، لترتفع قيمته من 420 جنيها إلى 600 جنيه، اعتبارا من دفعة معاشات يوليو 2025، والتى تضم معاشات أشهر "أبريل، مايو، يونيو"، مشيرا إلى أن الثلاثة أشهر سيتم تطبيق قيمة الزيادة 200 جنيه عليهم، وسيتم صرفهم يوم 10 من شهر يوليو المقبل.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فارق قيمة الزيادة تمثل 160 مليون جنيه، بخلاف القيمة الإجمالية للمعاشات المقدرة بحوالى 420 مليون جنيه.

وكان المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، قال إنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى أبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.

وأوضح هلال، أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة .