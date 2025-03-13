شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: أجواء المحبة والوحدة الوطنية فى مصر غير موجودة فى أى بلد أخر والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 إن أجواء المحبة والوحدة الوطنية التى نعيشها فى مصر لا توجد فى أى بلد أخر، مضيفا أنه فى ظل الأزمات التي تعانى منها المنطقة نشعر بأن هناك يد كبيرة تقف إلى جانب مصر فمهما مر الوطن من مشاكل وأزمات وقت الجد يكون هناك تكاتف من جميع أبناؤه.

وأضاف خلال كلمته بحفل الإفطار الرمضانى الذى نظمته الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر مساء اليوم أن الرئيس السيسى دائما ما يؤكد على هذا الأمر ووحدة الشعب المصرى فقد مر هذا البلد بأزمات كان أكبرها الإرهاب فى سيناء وغيرها من أحداث فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية، وأوضح أن هذا التناغم والمحبة سبب قوة هذا البلد بشكل كبير.

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء أمس الأربعاء، في إفطار المحبة الذى نظمته كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلى وراعى الكنيسة، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والإعلامية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.