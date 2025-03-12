شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة نظام جديد 2025.. 5 مواد مضافة للمجموع لكل شعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد الامتحانات في 5 مواد لكل شعبة دراسة، وفق جدول الامتحانات الذى تم إعلانه واعتماده رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم كالتالى: يؤدى الطلاب يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

ـ طلاب شعبة علمى علوم يمتحنون في " العربى+ اللغة الأجنبية الأولى + الفيزياء + الكيمياء + الأحياء".

ـ طلاب شعبة علمى رياضيات يختبرون فى مواد: العربى+ اللغة الأجنبية الأولى+ الفيزياء + الكيمياء + الرياضيات البحتة والتطبيقية.

ـ طلاب الشعبة الأدبية" العربى + اللغة الأجنبية الأولى + التاريخ + الجغرافيا+ الإحصاء".

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 11 مارس 2025، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025، وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.