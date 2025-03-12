شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى: "عاوز اشكركم أنه خلال عملية الانتقاء والاختيار.. ومش بنقول كلام أننا قاعدين مع بعض.. اللي احنا فيه أفضل اللي موجود من كل التخصصات.. ده الأفضل.. وده معناه أن الأسر والأهالي قاموا بجهد كبير ورعاية كبيرة وأشكركم على هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، هقول كلمة واحدة مهمة اوي.. بحس أن المصريين قلقانين وده أمر جيد، لأن الأحداث اللى جنب مننا تدعو للقلق.. طالما الشعب المصري متماسك وعلى قلب رجل واحد.. أي تحدي بفضل الله هنقدر نتجاوزه وزي ما انتوا شايفين العالم مش بس المنطقة بتدور فيها أحداث متسارعة ومتناقضة أحيانا.. الحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها شغلنا الشاغل.

تابع الرئيس السيسى:"تعاملنا مع كل القضايا والتحديات بحسابات دقيقة جدا وبتريث وصبر كبير جدا.. عزائي الوحيد إن شعب مصر ودي مش مجاملة والله.. هو اللى مخلي الأمور رغم قساوتها وظروفها الصعبة نقدر نجابهها.. بيكم أنتم المصريين وقبلنا الله سبحانه وتعالي اللى مطلع علينا وشايف بندير الأمور إزاي.. بنسعي للتهدئة وإيقاف إطلاق النار ومنع المنازعات وعمل كل ما يمكن لتهدئة وإيقاف الصراعات والاقتتال والحروب.



الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية



الرئيس السيسى هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى



جانب من لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية